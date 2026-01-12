Haberler

Yozgat'ta Eğitime Bir Gün Daha Ara Verildi

Güncelleme:
Kötü hava koşulları nedeniyle Yozgat'ta eğitim öğretime verilen ara bir gün uzatıldı. Yozgat Valiliği, kar yağışı ve düşük sıcaklıklar nedeniyle tüm okulların 13 Ocak Salı günü de kapalı kalacağını duyurdu.

(YOZGAT) - Yozgat'ta devam eden kötü hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime verilen ara bir gün uzatıldı.

Yozgat Valiliği, beklenen kar yağışı ve düşük hava sıcaklığına bağlı olası risklerin önüne geçmek amacıyla, Yozgat İl Merkezi ile birlikte, Akdağmadeni, Çandır ve Çayıralan ilçelerinde özel öğretim okulları da dahil tüm kademedeki okullar, özel öğretim kursları ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 13 Ocak Salı günü de ara verildiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan Jandarma, Emniyet, AFAD, 112 ve diğer kamu kurumlardaki idari izin düzenlemesi ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır. Eğitim öğretime ara verilmeyen ilçelerimiz, meteorolojik verilere göre kendi kurullarınca değerlendirecektir."

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

