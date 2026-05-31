Kazankaya Kanyonu'na yağışların yol açtığı hasar nedeniyle giriş yasağı

(YOZGAT) - Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

Yozgat'taki "Saklı Cennet" Kazankaya Kanyonu'nda aşırı yağışların yol açtığı hasar nedeniyle girişler geçici olarak kapatıldı. Bayram boyunca yoğun ilgi gören kanyonun, güvenlik önlemlerinin ardından yeniden ziyarete açılması bekleniyor.









Yozgat 'ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünden başlayıp, Çorum İncesu'ya kadar devam eden ve içerisinden Çekerek Irmağı'nın aktığı, "Saklı Cennet" olarak adlandırılan kanyonu turizme kazandırmak amacıyla yapılan yürüyüş parkuru ve seyir teraslarından oluşan proje geçen yıl tamamlandı. Bu yıl aşırı yağışlarla Çekerek Irmağı su seviyesinin yükselmesiyle kanyon girişindeki köprünün ayaklarının zeminle bağlantısı kesildi, giriş kısmında da kaya parçaları kaydı. Kanyonu gezmek isteyen doğaseverler, kapatılan köprü kenarından tali yolu kullandı. Bayram süresince çok sayıda doğaseverin ziyaret ettiği kanyona giriş, Valilik tarafından, yağışların yol açtığı tahribat nedeniyle bugün yasaklandı.





Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce bölgeye bırakılan dağ keçileriyle bütünleşen kanyon, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu. Bölgeye daha fazla turist çekilmesi amacıyla kanyonda yürüme yolları, çadır kamp alanları, seyir terası yapılarak, ziyaretçilerin doğayla iç içe vakit geçirmesi planlandı. Ancak, aşırı yağışlar ve Çekerek Irmağı'nın su seviyesinin yükselmesi, bazı tahribatlara neden oldu.

"

BU KAYALAR BURADA BAYAĞI BİR TEHLİKE ARZ EDİYOR"

Nevşehir'den gelen İsmail Ahmet Şimşek, "Buraya ilk defa geldik. Bir arkadaşın tavsiyesiyle geldik buraya. İlginç. İlk defa gördüğüm bir doğa durumu var. Seviyoruz, güzelmiş. İnşallah bir daha gelmek nasip olur. Bu kayalar burada bayağı bir tehlike arz ediyor. Şuradaki iki tane kaya Allah muhafaza bir yağmur veyahut da herhangi bir insanın gezmesiyle devrilme olasılığı çok yüksek. Oradan kopup buraya gelmesi yüksek ihtimal. Önlem alınması gerekiyor" diye konuştu.

Ankara'dan gelen Mustafa Aydemir da, "Kazankaya Kanyonu'na ben de İlk defa geldim. Buralar çok güzel. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Ankara'dan geldim. Çok güzel. Daha önce burada böyle bir geçit yokmuş. Buraya kadar suyun kenarından geliniyormuş. Şimdi burayı daha da güzelleştirmişler. Daha da güzelleştirmelerini isterim buraları" dedi.

"FARKLILIKLAR VAR AMA BİRAZ DAHA BAKIM İSTİYOR"

Yozgat merkezden gelen Şakir Kurucu, "Biraz daha bir bakım istiyor. Bozuk deforme olmuş yerler herhalde yağıştan. Ama biraz daha ele alınması lazım. Güzel. Farklılıklar var ama biraz daha bakım istiyor. Kalabalık, bayağı gelen giden var. Biraz yürüme şartları zor. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer" ifadelerini kullandı.

"GÜZELLİĞİ TANITMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kazankaya köyünde ikamet eden ve farklı illerden gelen misafirlerine kanyonu gezdiren Tufan Erdoğan şunları söyledi:

" Yozgat, Kazankaya'danım. Kanyonu ziyarete geldik. Burada misafirlerimiz var. Güzelliği tanıtmaya çalışıyoruz. İnşallah burayı görenler gelsinler, ziyaret etsinler. En azından tabiatı görsünler, güzelliği görsünler. Misafirlerim Kayseri'den geldi, Bitlis'ten geldi. Samsun'dan geldi. Ankara'dan geldi. Bir de Almanya'dan gelen var. Buraları duyan kanyon diye, ziyarete geliyorlar. Bugün de dolu dolu her taraf. Tanıtım güzel olur da buralar daha böyle biraz daha turist çeker. Köyümüzü biraz daha güzel tanıtmış oluruz."

VALİLİK UYARDI

Aşırı yağışlar nedeniyle yürüyüş parkurunun bazı bölümlerinde kaymalar olması üzerine kanyon girişine yapılan ahşap köprünün ayaklarının zeminle bağlantısı toprak kayması nedeniyle kesildi, ayaklar havada kaldı. Köprüden geçiş yasaklandı, Yozgat Valiliği yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Aydıncık ilçemizde bulunan Kazankaya Kanyonu'nda, Çekerek Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kanyon giriş bölgesi sular altında kalmıştır. Vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması amacıyla kanyonun yaya girişine ve ziyaretlere geçici olarak kapatılması sağlanmış, kanyon içerisinde bulunan vatandaşlar güvenli şekilde bölgeden tahliye edilmiştir. Konu hakkında ilgili kurumlarımızla koordineli olarak gerekli takip ve değerlendirme çalışmaları sürdürülmektedir."

Kanyonun. sorunların giderilmesinin ardından gezintiye açılacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA