Yozgat'ta Kedi ve Köpekleri Kimliklendirme Çalışmaları Devam Ediyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Bozok Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Veteriner Hekim Süleyman Arkaç, "Çiplendiği zaman kaybolan hayvanları, izlemek veya bulmak zorunda kaldığımız hayvanları çok rahatlıkla bulabiliyoruz. Ancak şöyle bir sıkıntımız daha var; kaybolan hayvanlarımızı, özellikle çipli hayvanlarımızı eğer bildirmezsek tarım müdürlüğüne bunun cezası var" dedi.

Yozgat Valiliği, hayvan sahiplerinin tarım müdürlüklerine 31 Aralık tarihine kadar başvuruda bulunarak, hayvanlarına mikroçip taktırıp, kuduz aşısı yaptırdıktan sonra kimliklerini almaları konusunda uyarıda bulundu.

Yıl sonuna kadar kayıt yaptırmayan kedi ve köpek sahiplerinin 8 bin 306 lira idari para cezası ile karşılaşacağı, sahipli hayvanını terk eden vatandaşlara da 86 bin 358 lira ceza uygulanacağı uyarısı yapıldı. Kayıt altına alınan hayvanların köy veya mahalle içerisinde serbest bırakılmaması, mutlaka bağlı tutulması gerektiği, hayvanların başıboş bırakılması halinde yasal yaptırımların uygulanacağının da altı çizildi.

Bozok Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Veteriner Hekim Süleyman Arkaç, çip takma işleminin yıl sonunda tamamlanacağını hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

"Çipleme noktamız 2 yıldır sürüyor, bu ayın sonunda son olarak gerçekleştireceğiz. Bu sürecimiz şu şekilde beyan ediliyor; öncelikle tarım müdürlüğüne başvuruda bulunuyoruz. Ondan sonrasında bir pasaport ve bir çipleme yöntemi ile birlikte bunları kendi TC numaralarının üstüne almış olacağız. Çipleme yönteminde zorluklar olmayacağını söylüyoruz. Deri altına yerleştiriyoruz çipleri. Çipleme noktası yararlı olduğu kadar bazı sıkıntılı noktalar da mevcut.

Çipleme yaptığımız zaman hayvanlara, fişleme dediğimiz noktasıyla artık sahiplendirmiş oluyoruz. Bu hayvanlar açısından güzel, anlamlı bir duygu oluştururken zorluğu şu şekilde, genellikle çipleme subkutan deri altına konduğu için kayma riskleri ortaya çıkabiliyor, ağ dokular oluşmadan önce. Bazı çiplerde bozulma riskleri söz konusu. Özellikle radyoaktif alanlardan geçerken bunları çok daha fazla gördüğümüz oluyor. İyi noktası da çiplendiği zaman kaybolan hayvanları izlemek veya bulmak zorunda kaldığımız hayvanları çok rahatlıkla bulabiliyoruz. Ancak şöyle bir sıkıntımız daha var; kaybolan hayvanlarımızı, özellikle çipli hayvanlarımızı eğer bildirmezsek tarım müdürlüğüne, bunun yüksek bir cezası var."