YENİFAKILI, YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta beton yol uygulaması tam not aldı

YOZGAT - Yozgat'ta geçen yıl, Yenifakılı ilçesi ile Yamaçlı beldesi arasına 9 kilometre mesafede ilk kez uygulanan silindir ile sıkıştırılmış beton yolda, kış mevsiminin ardından incelemelerde bulunuldu.

Yenifakılı- Yamaçlı arasında yapılan silindir ile sıkıştırılmış beton yol incelemesine Yozgat Valisi Ziya Polat'ın yanı sıra, AK Parti Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, Sivas İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ve meclis üyeleri katıldı.

İncelemelerin ardından bölgede ilk defa uygulaması yapılan silindir ile sıkıştırılmış beton yolun, kış şartlarına rağmen herhangi bir deformasyon yaşanmadığı görüldü.

Yozgat İl Özel İdaresi bünyesinde kendi beton tesislerini kurmak için çalışmalara başladıklarını ifade eden Yozgat Valisi Ziya Polat, tesisin tamamlanması ile birlikte, bu yıldan itibaren silindir ile sıkıştırılmış beton yol yapım çalışmalarının hız kazanacağını söyledi. Geçen yıl beton yol uygulanmasına başladıklarını belirten Vali Polat, "Bize destek veren tüm büyüklerimize teşekkür ediyorum. Özellikle bu günü seçtik kış ayını geçirdikten sonra beton yolda bir sıkıntı olacak mı diye kontrolünü yapmak istedik. Yapılan yolda çok şükür herhangi bir sıkıntı yok. Büyük ihtimalle bundan sonra Yozgat'ımıza BSK ile birlikte beton yolda yapacağız" dedi.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ise "Yozgat'ta geçen yıl yapılan beton yolu inceledik. Yozgat ile Sivas'ın hava durumu ve rakımı hemen hemen aynı. İnşallah biz de Yozgat'tan örnek alarak Sivas'ımıza Türkiye'nin en geniş coğrafyasına sahip ikinci iline yapacağız. Köy yollarımızı daha kaliteli, standardı daha yüksek yol haline getirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili Yusuf Başer de "Bugün Yamaçlı ile Yenifakılı arasında geçen yıl attığımız beton yolun 1 yıllık süre içerisinde yağışın bol olması nedeniyle yolda bozulma, aşınma olup olmadığına baktık. Yapmış olduğumuz

incelemelerde yolda herhangi bir sıkıntı olmadığı ve yapım aşamasından bugüne herhangi bir kırılma ya da yıpranma olmadığını gördük. İnşallah bu seneden itibaren beton yolumuzu Yozgat ve ilçelerine, köylerine götürmek için Özel İdaremizin gayreti ile de bu yolu arttırmak düşüncesindeyiz. Bu yolun özelliği hem ekonomik olarak daha avantajlı hem de ömürlük bir yatırım yapmış oluyoruz. Yozgat'ı beton yolla kavuşturmuş olacağız" ifadelerine yer verdi.