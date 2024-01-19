Yozgat'ta 72 Bin Öğrenci Karnesini Aldı

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta 72 bin 262 öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline başladı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, tatil kitabı hediye ettiği öğrencilere tatil süresince bol bol kitap okumalarını önerdi.

Yozgat'ta 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci döneminde il genelinde 7 bin 232 okulöncesi, 21 bin 691 ilkokul, 21 bin 231 ortaokul, 22 bin 108 ortaöğretim kademesinde olmak üzere toplam 72 bin 262 öğrenci karne aldı. Öğretim yılının birinci döneminde il genelinde 852 idareci, 5 bin 939 öğretmen ve bin 696 personel olmak üzere 8 bin 487 kişi görev yaptı. Yozgat 75. Yıl Dr. Müzeyyen Çokdeğerli İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin katıldı. Vali Özkan, öğrencilere kitap hediye etti, öğrencilere tatillerini iyi geçirmelerini, bol bol oyunlar oynayıp, kitap okumalarını tavsiye etti.

"KİTAP OKUMAK ÖDEV DEĞİL, KİTAP OKUMAK BİR GEREKLİLİK"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, öğrencilere karnelerini verdikten sonra şu açıklamaları yaptı:

"72 bin öğrencimizi Yozgat'ta tatile, ara tatile uğurluyoruz. Şimdiden öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Tabi onlar tatildeyken biz çalışmaya, ikinci yarı, ikinci dönem için eğitim öğretimin ikinci dönemi için hazırlanmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız için bir dinlenme, aynı zamanda bir de arkadaşlarıyla kendi akranlarıyla buluşmak için bir fırsat olur bu tatil. Bütün çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum. İkinci dönem hazırlıkları konusunda bizlere olan desteklerini esirgememelerini istiyorum velilerimizden de. Şimdiden iyi tatiller çocuklarımıza. Ödev vermiyor arkadaşlarımız ama tabi bir yandan bol bol küçüklerimize oyun oynamayı tavsiye ederken bir yandan da okumayı tavsiye ediyoruz. Tabi kitap okumak ödev değil, kitap okumak bir gereklilik. Onun için de bol bol kitap okumayı ve tabi oyunlarından da geri kalmamayı tavsiye ediyoruz."