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Yozgat'ta Şehitliği Ziyaret Edenler Dua Etti ve Karanfil Bıraktı

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SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta Ramazan Bayramı arifesinde il protokolü, şehit aileleri ve vatandaşlar şehitliği ziyaret ederek önce dua ettiler sonrasında da şehit mezarlarına karanfil bıraktılar.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, il protokolü, şehit yakınları ve catandaşlar şehitliği ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve yapılan duanın ardından ziyaretçiler, şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Şehit yakınları, ziyaretçilerin başsağlığı dileklerini kabul ederken hüzünlü anlar yaşandı. Vali Özkan, burada yaptığı açıklamada, "Mübarek arife gününde Yozgat merkez şehitliğimizdeyiz. Şehit ailelerimizle beraberiz. Yarın bayram, bu vesilesiyle hem ilimizin hem de ülkemizin ve de tüm İslam aleminin bayYramını kutluyor, tüm insanlığa Allah merhamet, adalet ve mutluluk getiren bir bayram olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Mehmet Ali Özkan Ramazan Bayramı Yozgat Yerel Politika Haberler

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