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Yozgat Pomem'de 861 Kadın Polis Adayı Mezun Oldu, Sevinçlerini Aileleriyle Paylaştı

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Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 9 aylık eğitimini tamamlayan 29'uncu dönem 861 polis adayı düzenlenen törenle mezun oldu. Keplerini havaya fırlatan polis adayları, mezuniyet sevinçlerini aileleriyle paylaştı.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta 9 aylık eğitimlerini tamamlayan 861 kadın polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi. Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen törene polis adaylarının yakınları da yoğun ilgi gösterdi. Mezunlar, mezun olmanın sevincini aileleriyle paylaştı.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 29'uncu dönem mezuniyet törenine Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, il yöneticileri ile pols adaylarının yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, dönem birincisi yaş kütüğüne plaket çaktı, dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyeleri verildi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, törende yaptığı konuşmada, "Ülkemizin kurucusu, cumhuriyetimizin kurucusunun yaşattığı ve gelecek yıllarda da yaşadığımız başarıyla beraber olmak üzere şehitlerimizi, gazilerimizi, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. Gerek aklı, gerek ilmi, gerekse medeniyet değerleriyle ülkesine hizmet eden ve hizmet etmiş olan bütün vatan evlatlarını selamlıyor, bugün de bu kutlu günde emeği geçen bütün arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyor, hoş geldiniz diyorum" dedi.

"GÖZÜNÜ BUDAKTAN SAKINMAYAN, BİNLERCE POLİS YETİŞTİRMİŞ, YETİŞTİRMEYE DE DEVAM EDECEĞİZ"

POMEM Müdürü Zafer Kişi ise, şöyle konuştu:

"Okulumuzun kurulduğu günden günümüze emniyet teşkilatına adalet ve hukukun üstünlüğüne inanan, devletine, milletine, bayrağını, vatanına bağlı, ülkesinin bölünmesi günlüğü için gözünü budaktan sakınmayan, binlerce polis yetiştirmiş, yetiştirmeye de devam edeceğiz. Bugün de yine Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak 29'uncu dönem mezunu 861 vatan evladımızı uğurlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz."

Konuşmaların ardından mezun olan 861 kadın polis adayı yemin etti ardından da keplerini 29'dan geriye sayarak havaya fırlattı. Öğrenciler, birbirlerine sarılıp, veda eterken gözyaşlarına hakim olamadı. Tribünde bulunan adayların yakınları salona inerek, mezunlara sarılıp, tebrik etti, duygu dolu anlar yaşanıp, sevinç gözyaşları akıtıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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