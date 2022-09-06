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Yozgat haberleri! Akdağmadeni'ne spor tesisi yapılıyor

Yerel Haberler

Yozgat haberleri! Akdağmadeni'ne spor tesisi yapılıyor

Yozgat haberleri... Akdağmadeni Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak spor tesisinde sona gelindi.

Akdağmadeni Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak spor tesisinde sona gelindi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Yeşiltepe Mahallesinde daha önce atıl durumda bulunan dere yatağı ıslah edilerek spor tesisi alanına dönüştürüldü. Proje doğrultusunda tesis içerisinde, 1.250 metrekare çim futbol sahası, 510 metrekare basketbol sahası ve 240 metrekare de voleybol sahası yer alacak.

Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, "Yapımı devam eden çim saha, basketbol ve voleybol sahalarının kısa sürede tamamlanması için ekiplerimiz çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Vatandaşlarımızın ve gençlerimizin spor yapabileceği, ilçemizdeki ilk uygulamalardan olacak güzel bir çalışmayı Yeşiltepe Mahallemizde gerçekleştiriyoruz. Gençlerimiz güvenli ve standartlara uygun şekilde tasarladığımız spor alanlarında keyifli vakit geçirerek kendilerini farklı spor branşlarda geliştirme fırsatı da yakalayacaktır." dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Akdağmadeni basketbol voleybol Yozgat Yerel Haberler

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