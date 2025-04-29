Yozgat Bozok Üniversitesi'nden Meyve Ağacı Adaptasyon Projesi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından hazırlanan "Yozgat ekolojisinde adaptasyonu" isimli proje kapsamında, tesis edilmeye çalışılan uygulama alanında çeşitli türde meyve ağacı fideleri toprakla buluşturulmaya başlandı. Projenin yürütücüsü Doç. Dr. Hakan Keleş, "Toplamda 6 dönüme yakın bir alanda bağ, elma, armut, kiraz, vişne, hünnap ve ayva türlerinde farklı çeşitlerle plantasyon kuruluyor" dedi ve bu türlerin Yozgat'a adaptasyonunun belirlenip, çiftçilere fidan dağıtımı yapılmasının planlandığını söyledi.

Genel olarak ihtiyaçların karşılanmasına yönelik bahçelerde meyve ağaçlarının bulunduğu Yozgat'ta, tarımsal üretimin yanında çiftçilerin ticari amaçlı meyve bahçeleri oluşturmalarına yönelik çalışmalara destek vermek üzere Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi çalışmalarını sürdürüyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gedikhasanlı köyünde yer alan uygulama alana ilave olarak, üniversite kampüs alanı içerisinde bitkisel genetik materyali toplama alanı tesis çalışmaları başlatıldı. Üniversite öğrencileri, akademisyenlerle birlikte belirlenen alanda toprağı işleyip, meyve fidelerini toprakla buluşturmaya başladı.

"Projenin ikinci ayağı bitkisel genetik materyali toplama alanı"

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim üyesi, proje yürütücüsü Doç. Dr. Hakan Keleş, proje kapsamında tesis edilmeye çalışılan uygulama alanından hem öğrenci ve akademisyenlerin, hem de çiftçilerin faydalanacaklarını söyledi. Keleş, şöyle konuştu:

"Burası üniversitemizin bilimsel araştırma projeleri destekleme ofis tarafından desteklenen güdümlü bir proje. Yaklaşık 500 bin lira desteği var. Ziraat Fakültesi'nin Sorgun'a bağlı Gedikhasanlı köyünde uygulama arazileri var, öğrencilerimiz de oraya gidip uygulamalar yapıyoruz. İlgilenen çiftçilerimizi götürüp orada eğitimler verebiliyoruz ama bizim merkeze yakınlaşma, özellikle çiftçilere ve öğrencilerimize anında uygulamaları göstermemiz için bir yere ihtiyacımız vardı. Projenin birkaç tane ayağı var. Ayaklarından birisi öğrencilerimize yönelik bir uygulama alanı oluşturmak. Toplamda 6 dönüme yakın bir alanda bağ, elma, armut, kiraz, vişne, hünnap ve ayva türlerinde farklı çeşitlerle plantasyon kuruluyor. Birinci ayağa projenin öğrencilerimize uygulama alanı oluşturmak. İkinci ayağı projenin içerisinde bitkisel genetik materyali toplama alanı. Parseller birisi bu amaçla kullanılıyor. Buradaki alanda Yozgat'ta, Prof. Dr. Aysen Koç ile beraber çalışıyoruz. Onunla beraber toplayacağımız genetik materyalleri burada toplayıp, Yozgat'ta daha sonrasında dağıtmayı planlıyoruz, bu genetik bitkisel materyalleri."

"Bir adaptasyon projesi aynı zamanda"

Hakan Keleş, proje kapsamında Yozgat'a uygun meyve türlerinin adaptasyonuna yönelik çalışmaların da yapılacağına vurgu yaparak, "Onun dışında burada tabii tüller var, bir adaptasyon projesi aynı zamanda. Burada hangi türün hangi çeşitleri daha uyumlu, yeni çeşitleri de soktuk. Bunların Yozgat'taki performansını belirleyip, çiftçilerimize özellikle de bizim web sitemizden daha böyle teknolojik olarak, teknolojik ve altyapı ile ileriki süreçte sunmayı planlıyoruz. Bu bilimsel ayağı, öğrenciler için uygulama ayağı" diye konuştu.