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Yorgun düşen şahin tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yorgun düşen şahin tedavi altına alındı

Adıyaman'da, bir vatandaş tarafından yol ortasında bitkin halde bulunan şahin, tedavi altına alındı.

ŞANLIURFA (İHA) - Adıyaman'da, bir vatandaş tarafından yol ortasında bitkin halde bulunan şahin, tedavi altına alındı.

Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında yolda seyir halinde olduğu esnada yol ortasında hareketsiz duran bir şahin olduğunu fark eden Adıyamanlı Hüseyin Çelik, aracından inerek bitkin ve yorgun düşen şahini aldı. Hüseyin Çelik, yoldan aldığı hayvanı zaman kaybetmeden Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle iletişime geçerek kendilerine teslim etti. Her hangi bir yarası bulunmayan şahin, yapılacak olan tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı belirtildi. - ADIYAMAN

Yorgun düşen şahin tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Çelik, Şanlıurfa, Adıyaman, Yerel, Haberler

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