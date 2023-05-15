Yola inen boz ayı böyle görüntülendi Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yola inen boz ayı araçla ilerleyen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yola inen boz ayı böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yola inen boz ayı araçla ilerleyen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kemaliye ilçesine bağlı Kabataş Köyü yolu üzerinde seyahat eden vatandaşların güzergahında yola inen boz ayı görüntülendi. Aracın önünde bir süre koşan boz ayı daha sonra yoldan çıkarak ormanlık araziye girdi.

Ayının koşuşunu bir süre izleyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.