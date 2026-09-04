Kayıp Demir kardeşlerin son görüntüleri ortaya çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gemi faciasında kaybolan Mahmut ve Mustafa Demir kardeşlerin gemiye binmeden 25 dakika önce birlikte yolculuk yaptıkları arkadaşları tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Girne açıklarında batan gemide yolculuk yapan ve kaybolan 33 yaşındaki Mustafa Demir ve 28 yaşındaki Mahmut Demir'in Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'ndeki baba ocaklarında umutlu bekleyiş devam ediyor.

Demir kardeşlerle birlikte aynı gemide yolculuk yapan ve kurtulan Abdullah Demir'in cep telefonuyla yola çıkmadan 25 dakika önce çektiği görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde; denizde batan gemide kaybolan ağabey ve kardeşinin görüldüğü anlaşıldı.

Görüntüyü yola çıkacağını eşine haber vermek için çektiğini anlatan Abdullah Demir, "Yola çıkacağımı söyleyerek video çekip eşime atmıştım. Gideceğimin ümidiyle videoyu atmıştım. Mustafa ve Mahmut ile birlikte aynı evden gemiyle yola çıkmıştık. Böyle bir şey olacağını bilsek başka bir şekilde giderdik. Tesadüfen görüntüyü çektim. Arkadaşlarıma haberi ben verdim ve ailelere ulaştı. Hava almaya çıkmıştık. Mustafa ailesiyle, Mahmut da başkasıyla görüşüyordu. Gemi batmadan 25 dakika önce görüntüyü çekmiştim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı