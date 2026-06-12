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Yola beton döken mikserin sürücüsüne ceza

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Hatay'da seyir halindeyken yola beton döken mikser sürücüsüne 50 bin TL idari para cezası uygulandı.

HATAY'da seyir halindeyken yola beton döken mikserin sürücüsüne 50 bin TL idari para cezası uygulandı.

Defne ilçesi Aknehir Mahallesi'nde ilerleyen bir beton mikserinin yola beton döktüğü anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sanal medyada paylaşılan görüntülerin ardından ilgili ekipler harekete geçti. Yapılan inceleme sonucu, çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen beton mikseri sürücüsüne 50 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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