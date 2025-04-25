Yola Açılan Kapı Elektrikli Bisiklet Sürücüsünün Kaza Yapmasına Sebep Oldu

Yol ortasında inmeye çalıştı kazaya sebep oldu: 1 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde trafiğin durmasını fırsat bilerek otomobilden inmek isteyen bir kişinin dikkatsizce kapıyı açması sonucu araç kapısına çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü genç kız yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansırken, yaralanan genç kız "Abla ne yapıyorsun. Burada inilmez diyerek' tepki gösterdi.

Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 FZF 667 plakalı otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan bir kişi, bulvar üzerindeki trafiğin durmasını fırsat bilerek araçtan inmek istedi. O esnada yolun sağ tarafında seyir halinde olan plakasız elektrikli bisiklet sürücüsü genç kız, aniden açılan kapıya çarparak yol kenarına savruldu. Bir anda kendini yerde bulan genç sürücü, kazada hafif şekilde yaralanırken, kapıyı açan vatandaşa 'Abla ne yapıyorsun? Burada kapı açılmaz' diyerek tepki gösterdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar genç kıza yardıma gelirken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Kaza anı ise bölgedeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, kapının açıldığı anda sürücünün çarparak yere savrulması ve tepkileri yer aldı.