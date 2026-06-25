Yoko Ono'nun Türkiye'deki En Kapsamlı Sergisi Sakıp Sabancı Müzesi'nde Açıldı

(İSTANBUL) - Haber: Hilal SOLMAZ

Beatles'ın efsane ismi John Lennon'un hayat arkadaşı olarak tanınan Yoko Ono'nun, Türkiye'deki en kapsamlı sergisi "Insound and Instructure" Sakıp Sabancı Müzesi'nde kapılarını açtı. Sergi, Ono'nun çağdaş sanata yön veren 70 yılı aşkın üretimini bir araya getiriyor.

Beatles'ın efsane ismi John Lennon'un yaşam arkadaşı olarak milyonlarca kişinin hafızasında yer eden Yoko Ono, aslında 20. yüzyıl çağdaş sanatının en dönüştürücü figürlerinden biri. Kavramsal sanattan performans sanatına, Fluxus hareketinden katılımcı sanat anlayışına uzanan üretimiyle sanat tarihine yön veren Ono'nun Türkiye'deki bugüne kadarki en kapsamlı sergisi "Insound and Instructure", Sakıp Sabancı Müzesi'nde kapılarını açtı.

Çağdaş sanatın en etkili isimlerinden Yoko Ono'nun 70 yılı aşkın üretimini bir araya getiren "Insound and Instructure" sergisi, 67 eseriyle İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Türkiye'deki en kapsamlı Yoko Ono sergisi olma özelliğini taşıyan seçki, izleyiciyi yalnızca eserleri izlemeye değil, onların bir parçası olmaya davet ediyor.

Akbank'ın desteği ve İspanya'daki MUSAC Çağdaş Sanat Müzesi iş birliğiyle hazırlanan sergi, Ono'nun 1950'li yılların sonunda başlayan sanat yolculuğundan günümüze uzanan yaklaşık yetmiş yıllık üretiminden seçilen 67 eseri bir araya getiriyor. Erken dönem kavramsal çalışmalarından performanslarına, filmlerinden enstalasyonlarına ve katılımcı işlerine uzanan seçki, sanatçının disiplinlerarası yaklaşımını bütünlüklü biçimde ortaya koyuyor.

İZLEYICİYİ ESERİN BİR PARÇASI YAPIYOR

Serginin adı, Yoko Ono'nun 1964 yılında ortaya attığı "Insound" ve "Instructure" kavramlarından geliyor. Bu iki kavram etrafında şekillenen sergi, hayal gücü, hafıza, barış, insan ilişkileri ve katılım gibi temaları merkeze alırken, ziyaretçileri pasif izleyici olmaktan çıkarıp eserlerin aktif bir parçası haline getiriyor.

Müzenin yalnızca sergi salonlarını değil bahçesini de kapsayan seçkide, Wish Tree, Imagine Map Piece, Mend Piece, White Chess Set, Cleaning Piece, Arising ve Skyladders gibi sanat tarihine damga vuran yapıtlar yer alıyor. Özellikle izleyicilerin dileklerini bıraktığı Wish Tree, kırık objelerin birlikte onarıldığı Mend Piece ve kadınların şiddet deneyimlerini paylaşabildiği Arising, Yoko Ono'nun sanat anlayışındaki katılımcılığı görünür kılan işler arasında öne çıkıyor.

POPÜLER KÜLTÜRÜN ÖTESİNDE BİR YOKO ONO

Sakıp Sabancı Müzesi Direktörü Ahu Antmen, serginin Yoko Ono'yu yalnızca popüler kültürdeki kimliğiyle değil, kavramsal sanat, Fluxus hareketi, performans sanatı ve feminist sanatın öncü isimlerinden biri olarak değerlendirme fırsatı sunduğunu belirtti. Serginin küratörlerinden Connor Monahan ise farklı dönemlerden eserlerin kronolojik bir sıralama yerine ortak düşünceler etrafında buluşturulduğunu vurgulayarak, ziyaretçilerin eserlerle kuracağı ilişkinin serginin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Sergi kapsamında çocuk atölyeleri, söyleşiler, performanslar ve çeşitli kamusal etkinlikler de düzenlenecek. Türkçe ve İngilizce hazırlanan kapsamlı katalog eşliğinde gezilebilecek "Yoko Ono: Insound and Instructure", 27 Aralık'a kadar Sakıp Sabancı Müzesi'nde görülebilecek.

Kaynak: ANKA