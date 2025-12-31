Rektör Hacımüftüoğlu, YÖK'te düzenlenen 'Anadolu'da afiliye olan üniversiteler' toplantısına katıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında, Anadolu'da afiliye modeliyle faaliyet gösteren üniversitelerin ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Alkan Melikoğlu katılım sağladı.

Toplantıda; Sağlık Bakanlığı ile üniversiteler arasında tıp eğitimi ve sağlık hizmetleri kapsamında yürütülen iş birlikleri, mevcut uygulamalar ve geliştirilmesi gereken temel başlıklar kapsamlı bir şekilde ele alındı. Afiliye üniversitelerin karşılaştığı yapısal ve uygulamaya dönük konuların değerlendirildiği toplantıda, tıp eğitiminin niteliğinin artırılması ve sağlık hizmetlerinde etkinliğin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Atatürk Üniversitesi heyeti, üniversite bünyesinde tıp eğitiminin kalitesini güçlendirmeye ve sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmaya yönelik hazırlanan raporu toplantıda paylaşarak değerlendirme ve önerilerini sundu. Raporda, afiliye modelinin eğitim ve hizmet boyutundaki katkıları ile geleceğe yönelik iyileştirme alanlarına dikkat çekildi.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Üniversitemiz, sağlık alanındaki kapasitesini sürekli geliştiriyor"

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin Tıp Fakültesi ile akademik eğitimde, Araştırma Hastanesi ile de sağlık hizmetlerinde bölgesine ve ülkesine önemli katkılar sunan köklü bir kurum olduğunu vurguladı. Üniversitenin üstlendiği bu önemli misyonun yanı sıra, geleceğe dönük stratejik hamlelerle sağlık alanındaki kapasitesini sürekli geliştirdiğini ifade eden Rektör Hacımüftüoğlu, özellikle aşı ve ilaç geliştirme alanlarında kaydedilen ilerlemelere dikkat çekerek, Atatürk Üniversitesinin sağlık bilimleri alanındaki akademik birikimi ve altyapısının dünya standartlarına uygun bir seviyeye ulaştığını belirtti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Alkan Melikoğlu ise, afiliye modeli çerçevesinde tıp eğitiminin uygulama odaklı güçlendirilmesi, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir kalite anlayışının önemine vurgu yaptı.

Toplantı, afiliye üniversitelerin ortak sorunları ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesinin ardından karşılıklı görüş alışverişi ile sona erdi. - ERZURUM