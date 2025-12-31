Haberler

Rektör Hacımüftüoğlu, YÖK'te düzenlenen "Anadolu'da afiliye olan üniversiteler" toplantısına katıldı

Rektör Hacımüftüoğlu, YÖK'te düzenlenen 'Anadolu'da afiliye olan üniversiteler' toplantısına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen toplantıda, Anadolu'daki afiliye üniversitelerin sağlık eğitimi ve hizmetleri üzerine yaptıkları iş birlikleri ele alındı. Atatürk Üniversitesi heyeti, tıp eğitiminin kalitesini artırmayı ve sağlık hizmetlerinde verimliliği sağlamayı amaçlayan raporlarını sundu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında, Anadolu'da afiliye modeliyle faaliyet gösteren üniversitelerin ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Alkan Melikoğlu katılım sağladı.

Toplantıda; Sağlık Bakanlığı ile üniversiteler arasında tıp eğitimi ve sağlık hizmetleri kapsamında yürütülen iş birlikleri, mevcut uygulamalar ve geliştirilmesi gereken temel başlıklar kapsamlı bir şekilde ele alındı. Afiliye üniversitelerin karşılaştığı yapısal ve uygulamaya dönük konuların değerlendirildiği toplantıda, tıp eğitiminin niteliğinin artırılması ve sağlık hizmetlerinde etkinliğin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Atatürk Üniversitesi heyeti, üniversite bünyesinde tıp eğitiminin kalitesini güçlendirmeye ve sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmaya yönelik hazırlanan raporu toplantıda paylaşarak değerlendirme ve önerilerini sundu. Raporda, afiliye modelinin eğitim ve hizmet boyutundaki katkıları ile geleceğe yönelik iyileştirme alanlarına dikkat çekildi.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Üniversitemiz, sağlık alanındaki kapasitesini sürekli geliştiriyor"

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin Tıp Fakültesi ile akademik eğitimde, Araştırma Hastanesi ile de sağlık hizmetlerinde bölgesine ve ülkesine önemli katkılar sunan köklü bir kurum olduğunu vurguladı. Üniversitenin üstlendiği bu önemli misyonun yanı sıra, geleceğe dönük stratejik hamlelerle sağlık alanındaki kapasitesini sürekli geliştirdiğini ifade eden Rektör Hacımüftüoğlu, özellikle aşı ve ilaç geliştirme alanlarında kaydedilen ilerlemelere dikkat çekerek, Atatürk Üniversitesinin sağlık bilimleri alanındaki akademik birikimi ve altyapısının dünya standartlarına uygun bir seviyeye ulaştığını belirtti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Alkan Melikoğlu ise, afiliye modeli çerçevesinde tıp eğitiminin uygulama odaklı güçlendirilmesi, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir kalite anlayışının önemine vurgu yaptı.

Toplantı, afiliye üniversitelerin ortak sorunları ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesinin ardından karşılıklı görüş alışverişi ile sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Emekli zammında bomba kulis! En düşük aylık için ilk kez bu rakam dillendirildi

En düşük emekli maaşı için ilk kez bu rakam telaffuz edildi
42 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak

42 il için sarı kodlu uyarı! Kar fena bastıracak
Yemen ordusu teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız

Ülke teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşçilerin maaş alamadığı ilçede, belediye başkanı ünlü sanatçıyla Tayland tatilinde

İşçilerin maaş alamadığı ilçede, başkan ünlü sanatçıyla tatilde
Aydın'da kontrolden çıkan tır raylara uçtu: Araç sürücüsü hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan tır raylara uçtu, genç şoför feci şekilde can verdi
Suudi Arabistan'ın resti sonrası BAE'den dikkat çeken Yemen hamlesi

Suudi Arabistan'ın tarihi resti sonrası Yemen'de sıcak saatler
Milyonlarca takipçisi olan güzellik fenomeninden acı haber

Milyonlarca takipçisi şokta, güzellik fenomeninden acı haber
İşçilerin maaş alamadığı ilçede, belediye başkanı ünlü sanatçıyla Tayland tatilinde

İşçilerin maaş alamadığı ilçede, başkan ünlü sanatçıyla tatilde
Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'dan 'taharet musluğu' isyanı

Uzak Şehir oyuncusundan "taharet musluğu" isyanı
Kar etkisini artırdı, yılın son gününde o şehirlerde okullar tatil

Öğrencilerin beklediği haber geldi, yılın son günü de ders yok