Ağrı'da karla kapanan köyde 4 saatlik mücadele, hastaya hayat yolu açtı

Ağrı'da karla kapanan köyde 4 saatlik mücadele, hastaya hayat yolu açtı
Ağrı'nın Hamur ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolu kapanmasına rağmen, 64 yaşındaki Sevim Kayan hastaneye ulaştırıldı. Acil Sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu şartlara rağmen hastaya ulaşıp hayat kurtardı.

Ağrı'nın Hamur ilçesi Süleyman Kümbet köyünde rahatsızlanan 64 yaşındaki Sevim Kayan, yoğun kar yağışı ve olumsuz yol şartlarına rağmen İl Özel İdaresi ile Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin özverili çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Süleyman Kümbet köyünde yaşayan Sevim Kayan'ın sabah saatlerinde fenalaşması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye İl Özel İdaresi ve Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri sevk edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunun açılması için ekipler zamanla yarıştı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu yolun açılmasıyla Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri hastaya ulaştı. Hasta, olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulansla Hamur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer, olumsuz hava şartlarına rağmen görevlerini büyük bir fedakarlıkla yerine getiren sağlık personeli ile İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti. Beşer, özellikle kış aylarında kırsal bölgelerde vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi için ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığını vurguladı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
