YKS'nin İkinci Oturumu Bolu'da Gerçekleşti

YKS'nin İkinci Oturumu Bolu'da Gerçekleşti
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Bolu'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi, adayların sınav salonlarında ter döktüğü, ailelerin ise dışarıda dualar ederek beklediği bir ortamda başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu için Bolu'da adaylar sınav salonlarında ter dökerken, aileleri ise dışarıda dualarla bekledi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15 itibariyle başladı. Sınavdan 15 dakika önce kapılar kapatılarak saat 10.00'dan sonra sınav salonuna aday alımı tamamlandı. Sınava dakikalar kala adaylar, görevliler tarafından acele etmeleri konusunda uyarı yapıldı. Adayların yakınları ise okullarında dışında bekleyerek dualar etti.

Sınava oğlunu getiren Ergün Demir, "Oğlumu getirdim. Şuan sınavda. Hedefler tüm gençlerde olduğu gibi savunma sanayisi alanında bir meslek edinmek istiyor. Gemi mühendisliği ve uçak mühendisliği gibi hedefleri var. Sınava bu sene oldukça çok gayret gösterdi. Bu sene daha hazırlıklı girdi başarılar diliyoruz tüm gençlerimize" diye konuştu.

Okul binası önünde kuranı kerim okuyarak oğluna dua eden bir vatandaş ise, "Oğlumu getirdim. 2.girişi, geçen senede getirmiştim. Mühendis olmak istiyor. Dua ediyorum oğluma. İnşallah, Allah emeklerinin karşılığını verir" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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