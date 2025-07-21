YKS'de Balıkesir'den 32 Öğrenci İlk Bine Girdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ( Yks ) Türkiye geneli yapılan sınavlarda 32 öğrenci ilk bine girdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yayınladığı mesaja ile Balıkesir'i gururlandıran öğrencileri kutladı.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü YKS sınavında ilk bine giren öğrencileri kutladı. Milli Eğitim Müdürlüğü yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi. "Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Altıeylül, Karesi, Edremit, Gönen ve Bandırma ilçelerimizden Türkiye genelinde ilk 1000'e girerek bizleri onurlandıran 32 öğrencimizi yürekten tebrik ediyorum. Bu gurur verici başarılar, Balıkesir'imizin eğitim alanındaki yükselişini bir kez daha ortaya koydu. Bu öğrencilerimizden ilk 5'inin Türkiye genelinde ilk 100'e girme başarısını göstermesi ise bizler için ayrı bir sevinç kaynağıdır. Bu başarıda emeği geçen okul yöneticilerimize, fedakar öğretmenlerimize ve her daim çocuklarının yanında olan kıymetli ailelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Balıkesir eğitim ailesi olarak sizlerle gurur duyuyor, yolunuzun açık olmasını diliyoruz. Bu başarıda emeği olan tüm yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve destekleriyle her zaman yanlarında olan değerli ailelerine teşekkür ediyoruz. Balıkesir eğitim ailesi olarak sizlerle gurur duyuyor, başarılarınızın devamını diliyoruz" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR