Yıllar sonra özgürce ülkelerine dönen Suriyeliler duygusal anlar yaşadılar

Suriye'de Şam Uluslararası Havalimanı'nın uluslararası açılmasının ardından Katar'ın Doha kentinden gerçekleştirilen uçuşla yıllar sonra ülkelerine dönen insanlar duygusal anlar yaşadı.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık'ta kapatılan ve 18 Aralık'ta ilk iç hat uçuşunu gerçekleştirilen Şam Uluslararası Havalimanı, uluslararası uçuşlara bugün açıldı. İlk uçuş 145 Suriyeli yolcuyla Şam'dan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şarika şehrine gerçekleştirildi. Daha sonra ise Şam Uluslararası Havalimanı'na ilk dış uçuş Katar'ın Doha kentinden gerçekleştirildi. Uçuş sırasında yıllar sona ülkelerine özgür bir şekilde dönen Suriyeliler, uçak içinde kutlama yaptı. Uçağın karaya ulaşmasıyla birlikte yıllar sonra ülkesine dönen insanlar duygu dolu anlar yaşadı. Havalimanında gelenleri karşılamak üzere bekleyen kalabalık ise dikkat çekti.

"Yurt dışındaki Suriyeliler ülkemize dönün ve burayı inşa edelim"

Yurt dışında yaşayan hemşerilerine ülkenize dönün çağrısı yapan Suriyeli kadın, "Beşar Esad Suriye'yi sattı. Biz Suriyeliler, o sattıklarını geri alırız. Biz gözlerimizle Suriye'yi ileriye taşırız. Esad yandı, ülke bizim oldu. İnşallah biz kendi ellerimizle Suriye'yi inşa edeceğiz. Yurt dışındaki Suriyeliler ülkemize dönün ve burayı inşa edelim" dedi.

"Çocuklarımı göreceğim, 13 senedir çocuklarımı görmedim"

13 yıl sonra çocuklarını görecek olmanın heyecanını gözyaşları içerisinde anlatan anne, "Ben Suriyeliyim başım dik. Eskiden Suriyeliydik bizim üstümüze basıyorlardı, şimdi Esad ailesinin üzerine basıyoruz. Çocuklarımı göreceğim, 13 senedir çocuklarımı görmedim" ifadelerini kullandı.

"Tüm Türk halkına ve Türk devletine bizi 14 yıl misafir ettikleri için teşekkür ederim"

Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini dile getiren Suriyeli genç ise "Türkiye'ye teşekkür ederim. Tüm Türk halkına ve devletine bizi 14 yıl misafir ettikleri için teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Suriye'nin özgürleşmesinde desteği olduğu için bu desteğini hiçbir zaman unutmayacağız" dedi. - ŞAM