Yıldız Sarayı'nın Hasbahçesi yeniden keşfediliyor

Yıldız Sarayı'nın hasbahçesi, Osmanlı bahçeciliğinin son büyük örneği olarak hem geçmişe ışık tutuyor hem de bugünün ziyaretçilerini büyülüyor. Ziyaretçiler geçmişin izlerini sürerken gölgeler arasında saklı kalmış hikayeleri yeniden keşfetme imkanı buluyor.

Milli Saraylar'a bağlı Yıldız Sarayı'nın hasbahçesi, Osmanlı bahçeciliğinin son büyük örneği olarak hem geçmişe ışık tutuyor hem de bugünün ziyaretçilerini büyülüyor. Tarihin ihtişamıyla doğanın zarafetini bir araya getiren bu nadide alan, yalnızca bir saray bahçesi değil aynı zamanda estetik, simgesel ve doğal değerlerin iç içe geçtiği benzersiz bir kültür mirası. Sultan II. Abdülhamid'in botanik tutkusunun izlerini taşıyan hasbahçe adeta şehrin kalbinde saklı kalmış bir tabiat parkı.

19 Temmuz 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyarete açılan Yıldız Sarayı, bitki zenginliğiyle, etkileyici peyzaj düzeni ve doğal nehir görünümündeki göletiyle bahçe sanatına, kültürüne ve tarihine ilgi duyanlar için eşsiz bir keşif alanı.

Egzotik ağaçlar, renkli hayvanlar

Hasbahçe, mimari yapılarının yanı sıra içinde barındırdığı zengin flora ve faunasıyla da göz kamaştırıyor. Onlarca egzotik ağaç ve bitki türüne ev sahipliği yapan, görsel zenginliğin yanında kokular ve dokular üzerinden de bir deneyim sunuyor. Osmanlı zevkinin bir yansıması olarak hasbahçede hala tavus kuşları, kuğular ve ördekler doğal hayatın sakinleri olarak varlıklarını sürdürüyor.

Ziyaretçilere açık bir miras

Yıldız Sarayı'nı ziyaret edenler, bu eşsiz bahçede geçmişin izlerini sürerken gölgeler arasında saklı kalmış hikayeleri yeniden keşfetme imkanı buluyor. Çarşamba hariç haftanın her günü 09.00 - 17.30 saatleri arasında gezilebilen Hasbahçe, tarihi kökleriyle olduğu kadar doğayla kurduğu bağ ile de ziyaretçilerine ilham veriyor. - İSTANBUL