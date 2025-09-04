Haberler

Yıldırım Düşmesi Sonucu Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yaylada hayvan otlatan baba ve oğlu, yıldırım düşmesi sonucu hayatlarını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ve sağlık ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Sandıran mahallesi yaylasında hayvan otlatırken yıldırım isabet eden baba ile oğlu hayatını kaybetti. Çobanlık yapan baba A.K. (50) ile 15 yaşındaki oğlu B.K. yaylada bulundukları sırada yıldırım isabet etmesi sonucu öldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri baba ve oğlunun cenazelerini otopsi yapılmak üzere morga getirdiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
