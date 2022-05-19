Yıldırım'dan Cebel çıkarması - Haberler

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bulgaristan'ın Cebel İlçesi'nde düzenlenen '19 Mayıs 1989 Cebel Özgürlük Kutlamalarına katıldı.

Bulgaristan'ın Cebel ilçesinde 19 Mayıs 1989 direnişinin 33'üncü yılı anıldı. 1984-1989 döneminde komünist Jivkov rejimi tarafından yapılan baskı ve zulümlere karşı Bulgaristan Türklerinin başkaldırışının timsali olan 19 Mayıs 1989 Cebel direnişi yad edildi. Cebel Meydanı'nda Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali'nin ev sahipliğinde düzenlenen anma törenine; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz, Türkiye Bulgaristan Büyükelçisi Aylin Sekizkök, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti İl Başkan Vekili Mustafa Yavuz, Bal-Göç Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, meclis üyeleri ve binlerce soydaş katıldı. Cebel'in Yıldırım'ın kardeş şehri olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Çağdaş dünya tarihinin en önemli olaylarından birisi Berlin Duvarı'nın dolayısı ile Demirperde'nin yıkılmasıdır. İşte bu zulüm duvarından ilk tuğla 19 Mayıs 1989'da Cebel'de soydaşlarımızın direnişi ile söküldü. Soydaşlarımızın isimlerini, dillerini ve dinlerini korumak için gösterdikleri direniş, bu belde de dirilişe dönüştü. Bundan dolayı burada soydaşlarımızın başlattığı mücadele kendileri için olduğu kadar demokrasi ve insanlık için de çok büyük öneme sahiptir. Bugün bir taraftan o günleri yad edip, bunu gerçekleştirenleri rahmet ve minnetle anarken, soydaşlarımızın Özgürlük Günü'nü de kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Cebel'in Yıldırım için ayrı bir ehemmiyete sahip olduğunu da hatırlatan Başkan Yılmaz, Bulgaristan'dan anavatana göç eden soydaşların önemli bir kısmının Yıldırım'a geldiğini aktararak, "Ailelerin bir bölümü burada, bir bölümü orada. Burada doğan birçok kardeşimiz hayatlarını şimdi Yıldırım'da sürdürüyor. Kalbimizin yarısı Yıldırım'da atıyorsa, diğer yarısı Cebel'de atıyor. Balkan topraklarındaki tüm soydaşlarımızın '19 Mayıs Cebel Günü'nü yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel