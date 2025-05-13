İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da korkutan deprem
Balık Ayhan hayatını kaybetti

Kızı acil kan çağrısı yapmıştı! Balık Ayhan'dan kahreden haber
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir

PKK'nın kendini feshetmesine ABD ne diyor? İlk açıklama geldi
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık

PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Yıldırım Çarpması Sonucu Ebe Hayatını Kaybetti

Yıldırım Çarpması Sonucu Ebe Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Söğüt ilçesinde piknik yaptığı sırada yıldırım çarpması sonucu 34 yaşındaki ebe Gönül Konakçı hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ekipleri hemen müdahale etti, ancak kurtarılamadı.

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde görev yapan bir ebe, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Oluklu köyünde çalışan 34 yaşındaki ebe Gönül Konakçı, ailesiyle birlikte piknik yaptığı sırada cep telefonuyla konuşurken yıldırımın hedefi oldu.

Olayın ardından sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İlk müdahalesi Söğüt İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan Konakçı, daha sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Kaynak: ANKA / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin 'Demirtaş' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi

Bahçeli'nin "Demirtaş" talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti

Bahçeli'ye hediye edilen tablo olay! Liderlerin canı bir hayli sıkkın
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.