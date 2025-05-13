Yıldırım Çarpması Sonucu Ebe Hayatını Kaybetti

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde görev yapan bir ebe, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Oluklu köyünde çalışan 34 yaşındaki ebe Gönül Konakçı, ailesiyle birlikte piknik yaptığı sırada cep telefonuyla konuşurken yıldırımın hedefi oldu.

Olayın ardından sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İlk müdahalesi Söğüt İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan Konakçı, daha sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.