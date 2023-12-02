Yıldırım Belediyesi Engelsiz Yaşam Okulu Öğrencileri Performans Sergiledi

Yıldırım Belediyesi Engelsiz Yaşam Okulu öğrencilerinin '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' programı kapsamında gösterdiği performans Yıldırımlı sanatseverlerden tam not aldı.

Yıldırım Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık konseri ve sergi düzenledi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, kurum müdürleri, ilçe meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Oktay Yılmaz ve protokolün fuaye alanında açılan sergileri gezmesiyle başlayan program Engelsiz Yaşam Okulu öğrencilerinin konseri ile devam etti. Ardından Sanatçı Cemil Candere ve Furkan Kahraman söylediği şarkılarla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Yıldırımlıların büyük ilgi gösterdiği programda hünerlerini sergileyen Yıldırım'ın özel bireyleri, sergiledikleri gösterilerle izleyenlerin beğenisini kazandı.

7 Bin 559 'Özel' bireye eğitim

Yapılan her işin, üretilen her hizmetin ancak insanla buluşunca değer kazanacağını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İnsana dokunan projeler içinde bizim için en değerli olanlar; 'özel çocuklarımız ve kardeşlerimiz' için yaptığımız çalışmalar. Yıldırım Belediyesi olarak özel durumu bulunan kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak ve onları sosyal yaşamın içinde tutmak için 'Engelsiz Yaşam Okulumuzda' gitar, piyano, bağlama, keman, ritim bateri, halk oyunları, el sanatları ve engelsiz mutfak gibi farklı branşlarda verdiğimiz dersler ile özel çocuklarımızın eğitimine, sosyalleşmesine ve keyifli zaman geçirmesine imkan sağlıyoruz. 'Engelsiz Yaşam Okulu'muzda; 2019 yılından bu yana 7 bin 559 özel gereksinimli bireyin yaşamına dokunduk" dedi.

"Engelsiz Yıldırım"

Yıldırım Belediyesi olarak, 'Engelsiz Yaşam Okulu', 'Engelsiz Ulaşım Hizmeti', 'Engelli Araçları Onarım ve Bakım Hizmeti', 'Engelli İstihdam Desteği' gibi projeler ile yaşamın her alanında özel gereksinimli vatandaşların yanında olduklarının altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, "Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde 2020 yılından bu yana özel gereksinimli çocuklarımıza spor eğitimi veriyoruz. Verdiğimiz eğitimlerle bin 200 özel gereksinimi olan bireye ve ailesine eğitim verdik. Kompleksin hemen yanında yapım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğümüz Engelsiz Yaşam Merkezi'nde katlar engelleri aşmak için yükseliyor. Yıldırım İstihdam Merkezi vasıtasıyla bin 165 özel gereksinimli kardeşimizi işe yerleştirdik. Yine engelli araçlarının bakımı ve tamiri noktasında ücretsiz hizmet veriyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak Engelsiz Yıldırım olma yolunda üstümüze düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir 'Yıldırım' inşa etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "Özellikle kadınlara, gençlere, çocuklara ve özel gereksinimli bireylere yönelik yaptıkları güzel projeler için Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı tebrik ediyorum" dedi. Öte yandan Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, "Kentsel dönüşüm, ulaşım ağı, sosyal donatı alanları gibi yapısal projelerin yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetlerle ilçemizin marka değeri arttırılıyor. Yıldırım'ın çehresini değiştirmek için büyük bir özveriyle çalışan Başkanımız Oktay Yılmaz'a şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA