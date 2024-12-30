Yılbaşı Sofralarında Sağlıklı Beslenme İpuçları

Diyetisyen Gizem Güneş, yılbaşı yemeğinden önce sindirimin kolaylaştırılması açısından bir kaşık elma sirkesinin tüketilmesinin önemine vurgu yaptı.

Diyetisyen Gizem Güneş, yılbaşı günü lif ve protein ağırlıklı öğünlerle akşam yemeğinin hazırlanması gerektiğine vurgu yaptı. Çorba ve salata ile yemeğe başlamanın önemine dikkat çeken Güneş, "Kendimizi gündüzleri aç bırakmıyoruz. Akşam yüksek kalori öğünler alınacaksa akşama kadar aç beklemek gibi bir hataya düşülmemeli. Gündüz kalori açısından dengeli ve sağlıklı geçsin. Özellikle lif ve protein ağırlıklı öğünlerle akşam yemeği hazırlanmalı. Mutlaka iki saat öncesinde ara öğün yaparak akşama daha güvenli girilmesinde fayda var. Onun dışında çorba ve salatadan başlamak yine daha keyifli hale getirir günü. Çünkü mide hacmini ne kadar artırırsak o kadar kötü içerikli besinlerden uzak kalırız. Yine öğünden yaklaşık yarım saat önce bir yemek kaşığı elma sirkesi tüketirsek yine sindirimi biraz daha kolaylaştırabiliriz" diye konuştu.

Akşam yemeğinin evde hazırlanması durumunda fırınlanmış, buğulama ve haşlama gibi pişirme yöntemlerinin kullanılması gerektiğini belirten Güneş, "Eğer daveti biz hazırlıyorsak fırınlanmış, buğulama, haşlama gibi pişirme yöntemleri kullanılabilir. Ama bir yere davetliysek yine kızartmalardan uzak kalınmalı. Ne yediğimizi bilmemiz çok önemli. Yine daveti biz hazırlıyorsak mutlaka salata ve sebze çeşitlerini olabildiğince çeşitlendirerek soframızı renkli hale getirebiliriz. Fakat davete gidiyorsak tabağın yarısı sebze ağırlıklı olursa daha keyifli bir akşam geçirmemizi sağlayabiliriz" ifadelerine yer verdi. Güneş, ayrıca çiğ kuruyemiş ve sütlü tatlıların yanı sıra bol su tüketiminin önemine vurgu yaptı. - ZONGULDAK