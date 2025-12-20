Yılbaşı Öncesi Malatya'da 76 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Malatya Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesinde sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen operasyonda 76 litre etil alkol ele geçirdi. M.K. isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde sahte alkol üreten şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında M.K. isimli şüpheliye ait ikamette arama yapıldı.
Yapılan aramalarda, sahte alkol üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 76 litre etil alkol ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan M.K. isimli şüpheli hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.