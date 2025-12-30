Haberler

Yılbaşı öncesi Bozdoğan'da umuma açık eğlence yerleri denetlendi

Yılbaşı öncesi Bozdoğan'da umuma açık eğlence yerleri denetlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yılbaşı öncesinde umuma açık eğlence yerlerinde gıda güvenliği ve hijyen denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler sırasında gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri ve hijyen kuralları kontrol edildi.

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri yılbaşı denetimleri kapsamında Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ilçede faaliyet gösteren umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yeni yıl öncesinde vatandaşların sağlıklı, güvenli ve hijyenik şartlarda hizmet almasını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, işletmelerin gıda güvenliği başta olmak üzere birçok kriter titizlikle incelendi. Denetimler kapsamında; satışa sunulan gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları, ürünlerin mevzuata uygunluğu ve hijyen kuralları kontrol edildi. Ayrıca çalışan personelin hijyen durumu ile işletmelerin genel temizlik şartları da denetim ekipleri tarafından değerlendirildi.

Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise denetimler sırasında işletmelerin ruhsat durumları, genel güvenlik tedbirleri ve kamu düzenini ilgilendiren hususlar üzerinde incelemelerde bulundu.

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yılbaşı süresince denetimlerin aralıksız devam edeceğini ve vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları ilgili kurumlara bildirmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Valilik tarih verdi! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak

Valilikten sürpriz açıklama! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak
Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

8 kilo altın sevgiliden çıktı! Arabalara, evlere ve arsalara el kondu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Ahmed Kutucu ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam

Ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi

Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi