Yılbaşı öncesi Bozdoğan'da umuma açık eğlence yerleri denetlendi

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri yılbaşı denetimleri kapsamında Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ilçede faaliyet gösteren umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yeni yıl öncesinde vatandaşların sağlıklı, güvenli ve hijyenik şartlarda hizmet almasını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, işletmelerin gıda güvenliği başta olmak üzere birçok kriter titizlikle incelendi. Denetimler kapsamında; satışa sunulan gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları, ürünlerin mevzuata uygunluğu ve hijyen kuralları kontrol edildi. Ayrıca çalışan personelin hijyen durumu ile işletmelerin genel temizlik şartları da denetim ekipleri tarafından değerlendirildi.

Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise denetimler sırasında işletmelerin ruhsat durumları, genel güvenlik tedbirleri ve kamu düzenini ilgilendiren hususlar üzerinde incelemelerde bulundu.

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yılbaşı süresince denetimlerin aralıksız devam edeceğini ve vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları ilgili kurumlara bildirmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. - AYDIN