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Yetiştirdiği meyveleri hediye ediyor

Yetiştirdiği meyveleri hediye ediyor
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Balıkesir’de 23 yıl önce Seka Kağıt Fabrikası’ndan emekli olan Hasan Talay, örnek dış mekan süs bitkileri üreticisi oldu.

Balıkesir'de 23 yıl önce Seka Kağıt Fabrikası'ndan emekli olan Hasan Talay, örnek dış mekan süs bitkileri üreticisi oldu. Yıllarca yağlı boya ustası olarak çalışan Talay, kaybettiği sağlığını da bitkilerle geri kazanırken, bahçesindeki meyveleri satmayarak dostlarına hediye ediyor.

Balıkesir'de 1. Gündoğan Mahallesi'nde oturan 68 yaşındaki Hasan Talay, Halalca Mahallesi'nde çevre yolu kenarında kurduğu tesiste, limon serviden fıstıkçamı ve güllere kadar değişik park ve bahçe bitkileri üretirken, onlarca çeşidiyle örnek üretici haline geldi. Talay, ürettiklerini çevreye satarken, işletmenin çevresinde yetiştirdiği üzümden elmaya kadar çok sayıda meyveyi de dostları ile paylaşıyor. Balıkesir'in Seka Kağıt Fabrikası'nda yağlı boya ustası olarak çalışırken 2003 yılında emekli olan Hasan Talay, satın aldığı arazide fidan üretimine başladı. 23 yıldan beri üretimini genişleten 2 çocuk ve 4 torun sahibi Hasan Talay, Balıkesir'de örnek dış mekan süs bitkileri üreticisi oldu. Balıkesir'deki pek çok park ve bahçeye fidan veren Talay, işletmesinin çevresinde üzümden elmaya kadar onlarca meyve fidanı da yetiştirdi. Ürettiği dış mekan süs bitkilerini Balıkesir ve çevresine satan Talay, ürettiği meyveleri de dostları ile paylaşıyor. Yeşili çok sevdiğini kaydeden Hasan Talay, " 2003 yılında Seka Kağıt Fabrikasından emekli oldum. Fabrikada yağlı boya ustalığı yapıyordum. Kimyasallar ve zehirli bileşenlerle uğraştım. Ondan sonrada yeşille uğraşmaya karar verdim. Burada sus bitkileri yetiştiriyorum. Aynı zamanda meyve fidanları diktik. Onlar da bol bol meyve veriyor. Bizde satmak amaçlı yapmıyoruz. Gelen müşterilerimize eşe dosta ikram ediyoruz. Meyvelerimizde bol. Bu sene Allah verdi. Eşle dostla paylaşmaktan huzur duyuyorum" diye konuştu, Torun Hasan Efe Ay da, "Ben de burada boş zamanlarımda dedeme yardıma geliyorum. Çoğunlukla süs bitkisi üretiyoruz. Meyvelerimiz var. Satmıyoruz onları. Genelde ikram ediyoruz. Hem kendime harçlık çıkarıyorum burada. Her şey çok güzel" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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