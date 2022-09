Yetiştirdiği cevizleri çalınan çiftçi: "Bana da yemeklik ceviz bırakın"

BURSA Bursa'da yıllardır yetiştirdiği cevizleri hırsızlar tarafından çuval çuval çalınan çiftçi, hırsızlara "Biraz da bana bırakın" diye seslendi.

Gürsu ilçesinin kırsal Hasanköy Mahallesi'nde yaşayan Ali Bayram, tarlasında çok sayıda ceviz ağacı yetiştirdi. Yıllar önce ağaçları ceviz vermeye başlayan çiftçiye ağaçlarından ceviz koparmak nasip olmadı. Ceviz bahçesine dadanan hırsızlar her yıl sahibinden önce cevizleri silkeleyerek çalıyor. Her yıl cevizlerini toplama umuduyla tarlasına giden vatandaş gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşıyor. Her yıl cevizleri çuval çuval çalınan vatandaş en sonunda hırsızlara "Biraz da bana bırakın" diye seslendi.

Hırsızlardan bıktığını ifade eden Ali Bayram, "Yetiştirdiğim cevizler her yıl çalınıyor. Hırsızlar benden önce davranıp cevizlerimi silkeleyip çuval çuval çalıyor. Ben bu hırsızlardan bıktım. Cevizlerimi çuval çuval çalıyorlar. Hepsini toplayıp gidiyorlar, bana da biraz bıraksınlar" dedi.