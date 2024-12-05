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Yeşim Grup'tan Engelliler Günü'nde Anlamlı Etkinlik

Yeşim Grup'tan Engelliler Günü'nde Anlamlı Etkinlik
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Yeşim Grup, 3 Aralık Engelliler Günü'nde 'Engellerin Ötesinde: Hayatın Ritmini Yakala' başlıklı bir söyleşi düzenledi. Uzm. Psk. Ali Demirel'in katıldığı etkinlikte, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımı ve stresle başa çıkma konuları ele alındı.

Yeşim Grup, "Yaşama Sevgi Desteği" projesi kapsamında 3 Aralık Engelliler Günü'nde Uzm. Psk. ve Bağımlılık Danışmanı Ali Demirel'in katılımıyla "Engellerin Ötesinde: Hayatın Ritmini Yakala" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Etkinlikteki konuşmalar, Bursa İşitme Engelliler Derneği İşaret Dili Tercümanı Zeynep Aktan tarafından işaret diliyle tercüme edildi.

Yeşim Grup, toplumsal faydayı odağına alan sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, 3 Aralık Engelliler Günü'ne özel, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Çalışanlarının iş-yaşam dengesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "Yaşama Sevgi Desteği" projesi çerçevesinde, "Engellerin Ötesinde: Hayatın Ritmini Yakala" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Büyük Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşiye, Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesi Başkanı ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Psk. ve Bağımlılık Danışmanı Ali Demirel konuk oldu. Yeşim Grup'un erişilebilirlik ve kapsayıcılık konularına verdiği önem doğrultusunda, söyleşideki konuşmalar Bursa İşitme Engelliler Derneği İşaret Dili Tercümanı Zeynep Aktan tarafından işaret diliyle tercüme edildi.

"Yaşama Sevgi Desteği" projesi kapsamında düzenlenen söyleşinin açılış konuşmasında, Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, Personel ve İdari İşler Müdürü Yaşar Muratoğulları ve Sosyal Uygunluk Müdürü Ahmet Öztürk engelli bireylerin toplumsal hayata eşit katılımı, iş hayatındaki fırsat eşitliği ve farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekerek günün anlam ve önemine vurgu yaptı.

Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesi Başkanı ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Psk. ve Bağımlılık Danışmanı Ali Demirel, söyleşide stresle başa çıkmanın, motivasyonu artırmanın ve hayata olumlu bir bakış açısıyla yaklaşmanın önemi ele aldı. Demirel, "Stresi yönetmek ve pozitif düşünceyi hayatımıza katmak, karşılaştığımız zorlukları aşmanın anahtarı. Hayatın ritmini yakalamak ise güçlü bir zihinsel duruşla mümkün" diyerek çalışanlara ilham verdi.

Etkinlik sonrası düzenlenen kokteyl, Yeşim Grup çalışanlarının bir araya gelerek bu anlamlı günü paylaşmalarına ve dayanışma ruhunu pekiştirmelerine imkan sağladı. Çalışanlar, bu etkinlikle farkındalık kazanmanın yanı sıra aynı zamanda motivasyonlarını artırma fırsatı da bulmuş oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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