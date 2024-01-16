Yeşilgöl köyünde kadınlara giysi tadilatçısı kursu açıldı
Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Yeşilgöl köyünde kadınların talebi üzerine giysi tadilatçısı kursu açıldı. Kaymakam Furkan Başar, kursun amacının kadınların sosyalleşmesi, kendilerini geliştirmesi ve aile ekonomilerine katkı sağlamak olduğunu belirtti.
Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Yeşilgöl köyündeki kadınların talebi üzerine kurs açtıran Kaymakam Furkan Başar, "Kurs sonunda kadınların sosyalleşmesi, kendilerini geliştirmesi, istihdama ve üretime katkı sağlayarak aile ekonomilerini desteklemeleri hedeflenmektedir" dedi.
Yedisu Kaymakamı Furkan Başar öncülüğünde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Yeşilgöl köyünde bulunan Kültür Merkezinde 12 vatandaşın katılımıyla giysi tadilatçısı kursu açıldı. Kadınların kursta eğitim almaya başladığını duyuran Kaymakam Başar, "Kurs sonunda kadınların sosyalleşmesi, kendilerini geliştirmesi, istihdama ve üretime katkı sağlayarak aile ekonomilerini desteklemeleri hedeflenmektedir" diye konuştu.
Kaymakam Başar, kursların ve etkinliklerin köylerde ve ilçe merkezinde devam ettirileceğini söyledi. - BİNGÖL