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Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Hayal Sirer vefat etti

Yerel Haberler

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Hayal Sirer vefat etti

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hayal Sirer, 77 yaşında Antalya'da hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hayal Sirer, 77 yaşında Antalya'da hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından 77 yaşındaki Hayal Sirer, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hayatını kaybetti. Bir süredir kalp yetmezliği ile mücadele eden Sirer, gece yarısı Atatürk Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Oyuncunun ölüm haberini gazeteci yeğeni Rüya Kürümoğlu paylaştı. Sirer'in cenazesi yarın öğle namazını müteakip Uncalı Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yaklaşık 50 yıldır Antalya'da yaşayan Sirer'in bir film çekimi için geldiği kenti çok sevdiği ve ev aldıktan sonra burada yaşamaya karar verdiği öğrenildi.

Sirer; Kadırgalı Ali (1971), İkisi de Zımba (1971), Çirkin ve Cesur (1971), Kralların Kaderi (1970), Herkesin Sevgilisi (1970), Kalbimin Efendisi (1970), Kan Kusturacağım (1970), Ölünceye Kadar (1970), Tehlikeli Oyun (1970), Kan Yağmuru (1970), Kralların Öfkesi (1970), Çeko (1970), Garibin Mezarını Taştan Oyun (1970), Boş Beşik (1969), Söyleyin Anama Ağlamasın (1969), Gelin Ayşem (1969) gibi birçok yapımda rol aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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