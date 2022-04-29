Yeşilay Erzincan Şube Başkanı Bilal Selçuk oldu - Haberler

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Yeşilay Erzincan Şube Başkanı Bilal Selçuk oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yeşilay Erzincan Şube Başkanı Bilal Selçuk oldu

Yeşilay Erzincan Şubesinin Olağanüstü Genel Kurulunda yapılan oylamanın ardından Yeşilay Erzincan Şube Başkanı Bilal Selçuk oldu.

ERZİNCAN (İHA) - Yeşilay Erzincan Şubesinin Olağanüstü Genel Kurulunda yapılan oylamanın ardından Yeşilay Erzincan Şube Başkanı Bilal Selçuk oldu.

Şube Başkanlığı görevine layık görülmekten onur duyduğunu belirten Yeşilay Erzincan Şube Başkanı Bilal Selçuk şunları ifade etti:

"Yeşilay, iyi ve sağlıklı yaşam bilincini tüm toplumumuzda oluşturma hedefiyle aralıksız çalışıyor. Bu hedefe ulaşma noktasında tüm Türkiye'ye yayılan şube yapılanmasının çok önemli bir işlevi olduğuna inanıyorum. Erzincan'da bu çalışmaları yürütme görevini üstlenmekten dolayı çok mutluyum. Bugüne kadar arkadaşlarımız birbirinden değerli işlere imza attı. Yeni görevim dahilinde her yaştan hemşerimize ulaşıp Yeşilay'ı anlatmak, iyi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bana bu görevi layık gören herkese teşekkürlerimi sunuyor; yeni dönemin hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum." - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilal Selçuk, Erzincan, Yeşilay, Yerel, Haberler

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