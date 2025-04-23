Yeşil Vatan Tırı Karasu'da 2 Bin Çocuğu Bilinçlendirdi

Orman Genel Müdürlüğü'nün projelerinden biri olan 'Yeşil Vatan Tırı', Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2 bine yakın çocuğu hem eğlendirdi hem de orman ve ağaç konusunda bilgilendirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Sakarya'da Karasu Halk Pazarı Otopakı'nda yerini alan Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 'Yeşil Vatan Tırı'na ilçe halkı tarafından ilgili yoğun oldu. Çeşitli etkinliklerle ve oyun gruplarıyla eğlenen yaklaşık 2 bin çocuk, üç boyutlu sinema aracılığıyla da orman ve ağaç konusunda bilinçlendirildi. Orman Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Muhammed Salih Çetiner, Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan velilere ve çocuklara defne ile fıstık çamı fidesi dağıttı.

"Çocukların ve özellikle kadınların ciddi bir şekilde rağbetini gördük"

Etkinlikle ilgili bilgi veren OGM Müdür Yardımcısı Muhammed Salih Çetiner, "Karasu'da Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir birimimiz, katılım sağlayan vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde defne ve fıstık çamı fidanı dağıttı. Çocukların ve özellikle kadınların ciddi bir şekilde rağbetini gördük. Biz bu tür etkinlikleri her zaman yapıyoruz. 21 Mart'ta, 11 Kasım'da Cumhurbaşkanımız özellikle Milli Ağaçlandırma Günü ilan etmesinden bu tarafa Türkiye genelinde 81 ilde aynı zamanda geleceğe nefes anlamında fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz ve dünyaya nefes oluyoruz" dedi.

"En fazla ağaçlandırma yapan Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü ülkeyiz"

Ağaçlandırma hususunda Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yerinden bahseden Çetiner, "Bugün en fazla ağaçlandırma yapan Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü ülkeyiz. Orman varlığını artırma oranı olarak Avrupa'da birinci, dünyada altıncı sıradayız. Ormana, doğaya, çevreye bir borcumuz var. Dikkatli olmamız lazım. Genel Müdürlük olarak bu bilinçle hareket ediyoruz" diye konuştu.

"Ormanlarımızı koruyalım, sevelim, yakmayalım"

Etkinliğe katılan çocuklardan İrem Nur Kırdemir, "İnsanlar ağaçları kesmese, çevreye zarar vermese çok iyi olur" derken Elif Naz Yıldırım, "Ormanlarımızı koruyalım, sevelim, yakmayalım" ifadelerini kullandı. Ediz Efe Tiryaki ise, "İnsanlar bilinçlendirilmeli, yerlere çöp atılmamalı, doğa kirletilmemeli" şeklinde konuştu. - SAKARYA