Yeşil; 'Köy köy kura şeklinde talepler var'

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınacak 2 bin işçinin köy köy kura şeklinde olması gerektiğini açıkladı.

Genel Başkan Hakan Yeşil, işçi alımları ve imzalanan sözleşmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeşil, "Bizden kamuoyundan istediği 2008'de ki alımlar gibi köy köy kura şeklinde olması talebi var. Vatandaşlarımızın Türkiye Taşkömürü Kurumuna gitme hakkı olsun diye. Bizimde böyle bir talebimiz var"dedi.

Başkan Yeşil, "Kararnameyi imzaladıktan sonra yetki Türkiye Taşkömürü Kurumuna verildi. Tabi bir mevzuat değişikliği lazım. Bizden kamuoyundan istediği 2008'de ki alımlar gibi köy köy kura şeklinde olması talebi var. Vatandaşlarımızın Türkiye Taşkömürü Kurumuna gitme hakkı olsun diye. Bizimde böyle bir talebimiz var. Onun içinde mevzuatın değişmesi gerek. Araya seçimlerin girdiği için biraz ertelendi. Ama biz yakınen takip ediyoruz. Önümüzde ki günlerde bununla ilgili açıklama olacaktır. Sağlıklı şekilde mevzuat değiştiği andan itibaren başvurular ve alımlar en kısa zamanda olacaktır"dedi.

Güzel bir sözleşme dönemi geçirdiklerini söyleyen Yeşil, "Bir çok pazarlıklar oldu. Bizim hükümete teklifimiz vardı. Taban ücretlerin 15 bine çekilmesi yüzde on beş refah payı ve devamında yüzde kırk beş zam talep etmiştik. Uzun zamandır taleplerimizin tamamını alabildiğimiz dönem olmadı ama bu dönem biz rakamları bir yere kadar getirdik. Güzel bir sözleşme oldu. Taban ücretler 15 bine çekildi. Taban ücretlerinden yararlanarak bir araya geldi. Yüzde kırk beş bir ücret zammı uygulanacak. İkinci altay içersinde yüzde 15 artı enflasyonu geçen kısmı. Ücret kısmı olarak ödenecek arkadaşlara. Ben işçi arkadaşlar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." - ZONGULDAK