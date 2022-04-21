Yerel yönetimleri yerinde öğrendiler

DÜZCE (İHA) - Ömer Dinçer İlkokulu 3'ncü sınıf öğrencileri, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti.

Beyköy Beldesi Ömer Dinçer İlkokulu 3'ncü sınıf öğrencileri, Hayat Bilgisi dersinde öğrencikeri 'Yerel Yönetimler' konusunu yerinde işlemek için Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile bir araya geldi. Müdür Yardımcısı Volkan Efecioğlu, sınıf öğretmenleri Seher Kuzu ve Merve Ünal ile birlikte ziyarette hazır bulunan öğrenciler, büyük ilgi gösterdikleri Başkan Özlü'ye yerel yönetimler ve belediyeye yönelik merak ettikleri soruları sordu.

"En keyifli ders"

Öğrencilerin sorularını cevaplayan Faruk Özlü, "Genç beyinlerin ilkokuldan başlayarak derslerde işledikleri konuları yerinde görmeleri oldukça önemli. Bu yaşlarda oluşturulmaya çalışılan sosyal farkındalık çalışmasına katkıda bulunuyor olmaktan ve eğitimin sadece okul sıralarında olmadığını görmekten son derece mutluyum. Eğitim her yerde ve her şartta devam eder. Belediye olarak bizim eğitim noktasında ki hassasiyetimiz kamuoyu tarafından biliniyor. Bugün geleceğimizin emin ellerde olduğunu bir kez daha gördüm. Emeği geçen tüm eğitimcilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Özlü, öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel