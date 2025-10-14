Haberler

Yenişehir Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Kamyonun Üzerinden Düşüp Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Taşıyıcılar Kooperatifi başkanı Ersin Öztürk, kamyonun kasasına çadır çektiği esnada düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Öztürk yolda hayatını kaybetti.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Yenişehir Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı yapan Ersin Öztürk (52) Yenişehir'de bir fabrikada aracını yükledikten sonra kamyonun kasasına çadır çektiği esnada kamyondan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kooperatif başkanı Yenişehir Devlet Hastanesinden Bursa'ya sevkedilirken yolda hayatını kaybetti.

Olay dün saat 17.00 sıralarında Yenişehir'deki bir fabrikada meydana geldi. Alınan bilgiye göre Yenişehir Taşıyıcılar Kooperatifi'nde 3 dönemdir Başkanlık yapan Ersin Öztürk aracına fabrikadan mal yükledikten sonra kamyon kasasına çadır çekmek için aracın üzerine çıktı. Ersin Öztürk çadır çektiği esnada dengesini kaybederek kamyondan düşerek ağır yaralandı. Yaralı şekilde Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada ilk müdahalesi yapılan 2 çocuk babası Ersin Öztürk, ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildiği esnada yolda hayatını kaybetti. Ersin Öztürk bugün Orhangazi'de İkindi vakti kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
