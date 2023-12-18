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Yenişehir Belediyesi Hal İçinde Çalışmalara Başladı

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Yenişehir Belediyesi, Çayır Mahallesi'ndeki Kütüphane, Tekel ve Levent sokaklardaki çalışmaların ardından hal içindeki çalışmalara başladı. Başkan Davut Aydın, çalışmaların 1 ay içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Yenişehir Belediyesi 50 yıldan bu yana el atılmayan Çayır Mahallesi'ndeki Kütüphane, Tekel ve Levent sokaklardaki çalışmaları tamamlamasının ardından şimdi de hal içine aynı çalışmaları yapmak üzere ilk kazmayı vurdu.

1 ayda tamamlanması hedeflenen çalışmaları yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, canla başla çalışan personele teşekkür etti.

Davut Aydın yaptığı açıklamada, "Seçimlere 3 ay gibi bir zaman kalmasına rağmen çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hal içinin durumu ortada idi. Bu nedenle sıkıntının ortadan kalkması için bunu yapmamız gerekiyordu. Şu an hal içinde 6 sokağımızı dekoratif parke taşları ile döşeyeceğiz. Toplam 4 bin 250 metrekarelik bölüm tamamlandığında araç trafiğine kapanacak ve hal içimiz güzel bir görünüme kavuşacak. Hedefimiz 1 ay içinde tüm çalışmayı bitirmektir. Bu nedenle esnafımızdan ve halkımızdan anlayış bekliyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Davut Aydın Yenişehir Tekel Haberler

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