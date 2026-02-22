Kaymakam Uçar Kükürt Köyü'nde iftar sofrasına konuk oldu

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar Kükürt Köyü'nde iftar sofrasına konuk oldu.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, İlçe Yazı İşleri Müdürü Aykut Karagöz ile birlikte Kükürt Köyü'nde yaşayan Nebiye teyze ile aynı sofrada orucunu açtı. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen buluşmada samimi bir ortamda sohbet edilerek hal ve hatır soruldu.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Ramazan'ın bereketini ve paylaşmanın huzurunu hemşerilerimizle aynı sofrada yaşamak bizler için büyük bir mutluluk. Birlik ve dayanışma ruhunu yaşatan bu güzel akşam için Nebiye teyzemize teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı