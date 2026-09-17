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Yenipazar’da öğrenciler Emniyet Amirliği’nde ağırlandı

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Yenipazar’da öğrenciler Emniyet Amirliği’nde ağırlandı
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Aydın’ın Yenipazar ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası kapsamında Merkez Ortaokulu öğrencileri, İlçe Emniyet Amirliği’ni ziyaret etti.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası kapsamında Merkez Ortaokulu öğrencileri, İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret etti.

İlköğretim Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarete Merkez Ortaokulu Müdürü Bünyamin Avcı, rehber öğretmen ve öğrenciler katıldı. İlçe Emniyet Amirliği'ne gerçekleştirilen ziyarette öğrencileri, İlçe Emniyet Amiri Vekili Deniz Aslan makamında kabul etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Aslan, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Aslan, eğitim hayatlarında başarılar diledi. Ziyarette öğrenciler de yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla emniyet teşkilatıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşarken, ziyaret öğrenciler ile emniyet teşkilatı arasında sıcak bir buluşmaya vesile oldu.

İlçe Emniyet Amirliği'nde gerçekleşen ziyaretin ardından okul yönetimi ve öğrenciler, kendilerini makamında kabul eden İlçe Emniyet Amiri Vekili Deniz Aslan'a gösterdiği ilgi ve kabulü dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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