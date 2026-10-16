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Yenipazar'da İlçe Milli Eğitim Müdürü Akyol, mesleki eğitim merkezini ziyaret etti

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Yenipazar'da İlçe Milli Eğitim Müdürü Akyol, mesleki eğitim merkezini ziyaret etti
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Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki eğitim faaliyetlerini yerinde değerlendirdi. Akyol, doğalgaz dönüşüm süreci ve eğitim ortamlarının iyileştirilmesi hakkında bilgi alıp öğretmenlerle mesleki eğitimin güçlendirilmesini değerlendirdi.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ederken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, Mesleki Eğitim Merkezi'nde yürütülen eğitim faaliyetleri ve doğalgaz dönüşüm süreci hakkında bilgi aldı.

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, ilçede faaliyet gösteren Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim-öğretim çalışmalarını yerinde değerlendirdi. Okul yönetimiyle bir araya gelen Akyol, kurumda başlatılan doğalgaz dönüşüm sürecinin son durumu hakkında bilgi alırken, eğitim ortamlarının iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Program kapsamında öğretmenlerle de bir araya gelen Akyol, mesleki eğitimin geliştirilmesi, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması ve eğitim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi konularında değerlendirmelerde bulundu. Mesleki eğitimin üretim ve istihdam açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Akyol, öğrencilerin yalnızca teorik bilgilerle değil, uygulamalı eğitimlerle de desteklenerek iş hayatına hazırlanmasının önemini vurguladı.

Mesleki eğitimin ülkenin güçlü geleceğinin temel taşlarından biri olduğunu belirten Akyol, öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri üretime dönüştürebilen, mesleğini seven, milli ve manevi değerlerine bağlı, topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerinin önemine değindi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 'Köklerden Geleceğe' anlayışı doğrultusunda eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğünü kaydeden Akyol, erdem, değer ve becerilerle donatılmış, üreten ve geleceğe yön veren nesiller yetiştirmek için mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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