Yenimahalle Belediyesi'nin İftar Sofrası Ragıp Tüzün Parkı'nda Kuruldu

Yenimahalle Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla kent genelinde düzenlediği iftar programlarının sonuncusunu Ragıp Tüzün Parkı'nda yaptı.

Ragıp Tüzün Parkı'ndaki iftar programına; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkanvekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras ve Yaşar Neslihanoğlu, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

Yenimahallelilerle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Yaşar, programda şunları söyledi:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçemizin farklı noktalarında binlerce vatandaşımızı aynı sofralarda buluşturduk. Yenimahalle Belediyesi olarak Ramazan'ın gereklerine uygun bir şekilde hoş görünün ve paylaşmanın önemini hatırlatmak, barışın ve kardeşliğin egemen kılınmasını sağlamak amacıyla iftar programları düzenliyoruz. İki yıl boyunca bir arada olmamızı engelleyen pandemi süreci ve sonrasında yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle on binlerce yurttaşımızı kaybettik. Bunun yanında yaşanan afet sonrasında bir o kadar vatandaşımız da evsiz kaldı ve yaşam mücadelesi veriyor. Bu süreçte temel ihtiyaç malzemeleri ve çeşitli ihtiyaçların karşılanması noktasında tüm gücümüzle yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bu sıkıntılı günleri ancak birlik olmakla atlatabiliriz. Depremde kaybettiğimiz yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza da sabır diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."