Yenimahalle Belediyesi'nin Çocuk Müzesi'nde 23 Nisan Etkinlikleri Düzenlendi

Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi'nde 23 Nisan'a özel bir dizi etkinlik düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel ücretsiz etkinlikleriyle misafirlerini ağırlayan müze, çocuklardan ilgi gördü. 17 ile 19 Nisan günlerinde düzenlenen programlarda, Arkeoloji ve Uygarlık, Planetaryum ve Uzay Merkezi, Veterinerlik ve Sevgi, Bilim ve Galeri, Atatürk ve Cumhuriyet, Entomoloji ve Birlik alanlarında eğitimler verilirken Masal Atölyesi'nde ramazan ayına özel geleneksel Hacivat ve Karagöz gölge oyunu çocuklarla buluştu.

Evrensel Değerler Çocuk Müzesi'ne ziyarete gelen çocukların aileleri, "Çocuklarımız için çok verimli bir aktivite oldu. Öğrenmek hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Bu güzel etkinliği bizler için hazırlayan müze personellerine ayrı, böylesine güzel ve özel bir müzeyi hizmete sunan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a ayrı teşekkür ederiz" diye konuştu.

Evrensel Değerler Çocuk Müzesi etkinliklerinden haberdar olmak isteyen vatandaşlar, @yenimahallecocukmuzesi instagram hesabını takip edebilecek ya da 0312 332 11 75 numaralı telefondan müze ile iletişime geçebilecek.