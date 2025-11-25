Yeniköy Kemerköy Enerji, Öğretmenler Günü’nde 100 Öğretmeni Ağırladı

Yeniköy Kemerköy Enerji, Milas'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği akşam yemeği programında ilçede görev yapan 100 öğretmeni aileleriyle birlikte konuk etti. Etkinlikte konuşma yapan Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık, "Öğretmenlerimizin emeği ve rehberliği, çocuklarımızın hayatında olduğu kadar toplumun geleceğinde de belirleyici bir rol oynuyor. Şirket olarak eğitime desteği daima önceliklendiriyoruz" dedi.

Yeniköy Kemerköy Enerji, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Milas'ta düzenlediği yemek programında ilçede görev yapan öğretmenleri bir araya getirdi. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve 100 öğretmenin aileleriyle birlikte katıldığı etkinlikte, bölgedeki eğitim faaliyetleri, okulların ihtiyaçlarına yönelik destekler ve sanayi-eğitim iş birliğinin önemi ele alındı. Samimi bir ortamda gerçekleşen kutlamada öğretmenler, eğitim çalışmalarına ilişkin görüşlerini ve ihtiyaçlarını paylaşırken, şirket temsilcileri de devam eden sosyal katkı projelerine ilişkin bilgileri aktardı.

Etkinlik kapsamında ayrıca Milas Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı Yeniköy Termik Santrali el sanatları kursunda, kadınlar tarafından hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir sergi de öğretmenlerin beğenisine sunuldu.

"Öğretmenlerimiz geleceğimizin güvencesidir"

Etkinlikte konuşan Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, öğretmenlerin toplumdaki belirleyici rolünü vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Öğretmenlerimiz, bir ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik geleceğini şekillendiren en güçlü unsurdur. Milas'ta eğitimin niteliğini artırmaya yönelik her katkıyı kıymetli buluyoruz. Bugün burada öğretmenlerimizle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyor ve ilçemizin eğitimine verilen her destek için teşekkür ediyorum"

"Öğretmenlik mesleği toplumun temel direğidir"

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal da yaptığı konuşmada öğretmenlerin üstlendiği sorumluluğun önemine dikkat çekerek, "Öğretmenlerimiz, her gün öğrencilerimizin ufkunu açıyor, bilgiyle, sabırla geleceğe yön veriyor. Bu gece, siz değerli eğitim neferlerine minnettarlığımızı ifade etmek için bir fırsat oldu. Toplumun geleceğini şekillendirme gibi büyük bir sorumluluğu özveriyle taşıyan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Bal, Yeniköy Kemerköy Enerji'nin bölgedeki okullara sağladığı katkılara dikkat çekerek, "İlçemizde okul iyileştirmeleri, teknik ekipman desteği ve sosyal projeler konusunda sağlanan katkılar yerelde büyük karşılık buluyor. Bu destekler hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz açısından önemli bir değere sahip. Yeniköy Kemerköy Enerji'ye iş birliği ve duyarlılıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Öğretmenlerimizin bilgi, sabır ve rehberliğiyle yolumuz aydınlanıyor"

Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık, öğretmenlerle bir araya gelmenin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. "Öğretmenlerimizin emeği ve rehberliği, çocuklarımızın hayatında olduğu kadar toplumun geleceğinde de belirleyici bir rol oynuyor. Şirket olarak eğitime desteği daima önceliklendiriyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutluyoruz" diye konuştu.

Bugüne kadar bölge okullarında hayata geçirilen programların, okullara bakım-onarım, donanım desteği ve öğrencilere yönelik sosyal faaliyetlerin yerel paydaşlarla koordineli şekilde devam edeceğini belirten Işık, "Kırk yılı aşkın süredir yalnızca enerji üretmiyor, aynı zamanda bölgenin insan kaynağını büyütüyor, geleceğini şekillendiriyoruz. Sizlerin yetiştirdiği öğrenciler bugün aramızda mühendis, teknisyen, operatör olarak çalışıyor, ülkemizin enerji arz güvenliğine katkı sunuyor. Bugün sınıflarınızda oturan çocuklarımızın bir kısmı yarın bizim çalışma arkadaşlarımız olacak. Bu döngü, hem bölge için hem de ülkemiz için en değerli sürdürülebilirlik örneklerinden biridir" dedi.

Etkinlik kapsamında Milas Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan el sanatları sergisi de büyük ilgi gördü. Öğretmenler ve davetliler, kursiyerlerin el emeğiyle ürettiği birbirinden değerli eserleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. - MUĞLA