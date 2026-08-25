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Bursa'da Balıkçıların Sürprizi: Yunuslar Kıyıya Yakın Görüldü

Bursa'da Balıkçıların Sürprizi: Yunuslar Kıyıya Yakın Görüldü
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Bursa'nın Karacabey ilçesi Yeniköy kıyılarında avlanmak için denize açılan balıkçılar, su yüzeyinde yunus sürüsüyle karşılaştı. Kıyıya yakın bölgelerde ilerleyen yunuslar, balıkçı teknelerinin çevresinde kısa süreliğine görüldü ve balıkçılar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Yunuslar bir süre sonra açık denize doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

Bursa'nın kıyı kesimlerinde denize açılan balıkçılar, su yüzeyinde beliren yunuslarla karşılaştı. Avlanmak için kıyıya yakın bölgelere geldiği görülen yunuslar, balıkçı teknelerinin yakınından geçerek kısa süreliğine görüntülendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı kıyı kesimlerinden Yeniköy'de balıkçılar, denizde beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Avlanmak için denize açılan balıkçıların yakınında su yüzeyinde yunuslar belirdi.

Kıyıya yakın bölgede de ilerleyen yunuslar, bir süre balıkçı teknelerinin çevresinde görüldü. Suyun yüzeyine çıkarak yeniden dalan yunuslar, balıkçıların yakınından geçerek gözden kayboldu.

Yunusların özellikle balıkların bulunduğu kıyıya yakın kesimlere gelmesi dikkat çekerken, ortaya renkli görüntüler çıktı. O anlara tanıklık eden balıkçılar, yunusların tekneye yakın mesafeden geçişini cep telefonlarıyla görüntüledi.

Denizin yüzeyinde peş peşe görülen yunuslar, bir süre sonra açık denize doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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