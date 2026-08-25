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Bu takıma yan bakılmıyor! 3'te 3 yaptı, liderliği kaptı

Bu takıma yan bakılmıyor! 3'te 3 yaptı, liderliği kaptı
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Trendyol 1. Lig'de Kayserispor fırtınası esiyor. Iğdır FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sezona 3'te 3 ile başlayarak 9 puana ulaştı ve 3. haftayı lider tamamladı.

  • Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Kayserispor, deplasmanda Iğdır FK'yı 1-0 yenerek sezona 3'te 3 ile başladı ve 9 puanla liderliğe yükseldi.
  • Kayserispor, Manisa FK'nın Sivasspor ile 2-2 berabere kalması sonucu liderliği devraldı ve haftayı zirvede tamamladı.

Trendyol 1. Lig'de 3. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Deplasmanda Iğdır FK'yi 1-0 mağlup eden Kayserispor, sezona 3'te 3 ile başlayarak puanını 9'a yükseltti ve haftayı lider tamamladı.

KAYSERİSPOR KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR

Sezona iyi bir başlangıç yapan Metro Holding Kayserispor, üçüncü haftada Alagöz Holding Iğdır FK'ye konuk oldu. Rakibini 1-0 mağlup eden Kayserispor, oynadığı üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak 9 puana ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, böylece Manisa FK'den liderliği devraldı.

MANİSA FK PUAN KAYBETTİ

Haftanın kapanış karşılaşmasında Ekenler Beton Sivasspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Dört gole sahne olan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Manisa FK'nin yaşadığı puan kaybıyla birlikte Kayserispor haftayı zirvede tamamladı.

3. HAFTANIN SONUÇLARI

  • Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Bursaspor: 2-1
  • Alagöz Holding Iğdır FK-Metro Holding Kayserispor: 0-1
  • Eminevim Ümraniyespor-Turka Esenler Erokspor: 1-1
  • Bodrum FK-Muğlaspor: 0-0
  • Antalyaspor-Orfa Yapı Pendikspor: 2-3
  • Bandırmaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: 1-1
  • Boluspor-Mardin 1969: 0-3
  • Vanspor-İstanbulspor: 3-2
  • SMS Grup Sarıyer-Batman Petrolspor: 1-2
  • Ekenler Beton Sivasspor-Manisa FK: 2-2

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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