Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferler teknik arıza sebebiyle aksadı M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferlerde aksaklık yaşanırken duraklarında yoğunluk oluştu. M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferlerde aksaklık yaşanırken duraklarında yoğunluk oluştu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferler Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. Arıza nedeniyle ise metro duraklarda yoğunluk oluştu. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Yerel Hacıosman İstanbul Yerel Haberler

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