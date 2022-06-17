Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferler teknik arıza sebebiyle aksadı - Haberler

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Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferler teknik arıza sebebiyle aksadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferler teknik arıza sebebiyle aksadı

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferlerde aksaklık yaşanırken duraklarında yoğunluk oluştu.

M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferlerde aksaklık yaşanırken duraklarında yoğunluk oluştu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferler Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. Arıza nedeniyle ise metro duraklarda yoğunluk oluştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hacıosman İstanbul Yerel Haberler

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