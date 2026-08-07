Yeniden Refah Partisi'nden 'çerçeve yasa' tepkisi: 'Bilmediğimiz bir kanuna evet oyu veremiyoruz'

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "çerçeve yasa" teklifine ilişkin "Yarınını bilmediğimiz, ne getirdiğini göremediğimiz, DEM Parti'nin bildiği, Öcalan'ın bildiği ama milletvekillerinin bilmediği bu sürece mesafeli yaklaşıyoruz. Bilmediğimiz bir kanuna evet oyu veremiyoruz, süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, çeşitli ziyaret ve programlar kapsamında geldiği Muğla'da, Muğla Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyaretinde, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında gündeme gelen "çerçeve yasa" teklifini değerlendiren Kılıç, şunları söyledi:

"Yasayı düne kadar milletvekillerinden bile sakladılar. Bir muamma gibi gizliliğe mahküm kıldılar. Öyle ki AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasına açtılar ama 12 maddenin bir tekini bile milletvekillerine okutmadan imzalarını aldılar. Bu belirsizliği, bu karanlığı, bu muammayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakıştıramıyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak başından itibaren şunu söyledik, eğer dağ ya da şehir kadrosundaki teröristlere af getirecekseniz, 'İnfaz rejimini değiştiriyoruz' adı altında bir af düzenlemesi gerçekleştirecekseniz, cezaları 5-10 yıl süreyle erteleyecekseniz; örtülü ya da açık fark etmez bunun adı aftır ve bu konu mutlaka şehitlerimizin aileleriyle, gazilerimize danışılmalıdır. Kurşunların hedefinde kim varsa öncelikle onların fikri alınmalıdır ve bu yasa, Anayasa değişikliklerinde olduğu gibi referandum sürecine taşınmalıdır dedik.

12 maddelik bir kanun geliyor ama başı sonu bu değil. Abdullah Öcalan bu kanunu hepimizden önce öğrendi. Çerçeve yasanın çerçevesini adeta Abdullah Öcalan tayin etti. Diyor ki, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu kadar önemlidir, süreçtir ve bu daha başlangıçtır, ilk adımdır'. İlk adımı 12 maddeyse ikinci adımında ne var, üçüncü adımında ne var, müteakip adımlarda neler var? Bunları bilmiyoruz. Duvarın arkasında ne planladıklarını öğrenemiyoruz. Bu şartlar altında destek vermeye mecbur bırakılıyoruz. O nedenle diyoruz ki biz; yarınını bilmediğimiz, ne getirdiğini göremediğimiz, DEM Parti'nin bildiği, Öcalan'ın bildiği ama milletvekillerinin bilmediği bu sürece mesafeli yaklaşıyoruz. Bilmediğimiz bir kanuna evet oyu veremiyoruz, süreci yakından takip ediyoruz."

Kaynak: ANKA