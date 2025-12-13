Haberler

İlkokul öğrencilerine afet eğitimi verildi

Güncelleme:
Yenice İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, Muğla AFAD Müdürlüğü'nde düzenlenen afet farkındalık programına katılarak, acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında eğitim aldı.

Yenice İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne ( Afad ) bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında öğrenciler için kapsamlı bir afet farkındalık programı düzenlenerek hem eğitim verildi hem de Afad'ın arama kurtarma çalışmaları uygulamalı olarak tanıtıldı.

Muğla AFAD İl Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarette, AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu ve uzman AFAD ekipleri öğrencilere yönelik Afet Farkındalık Eğitimi verdi. Eğitimde, deprem ve diğer afet anlarında yapılması gereken doğru davranış biçimleri ile temel güvenlik kuralları, çocukların yaş gruplarına uygun ve anlaşılır bir dille aktarıldı. Bu sayede minik öğrenciler, acil durumlar karşısında nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrendi. Eğitimin bir parçası olarak AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan özel ekipmanları öğrencilere yakından tanıttı. Öğrenciler, bu ekipmanların hangi acil durumlarda ve ne amaçla kullanıldığı hakkında bilgi alarak, uygulamalı anlatımları büyük bir merak ve ilgiyle takip etti. Eğitici ve öğretici geçen ziyaretin sonunda, AFAD ekipleri tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. AFAD, afet farkındalığını yaygınlaştırma çabalarının bir parçası olarak, küçük misafirlerine anlamlı bir anı bırakmak amacıyla özel çantalar hediye etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

title